К наступлению? Госдеп передал украинским воинам на Светлодарскую дугу интересный презент с намеком

12.12.2017 08:09

Друзья Украины из Госдепартамента США передали воинам АТО, защищающим от российских гибридных войск Светлодарскую дугу, интересный презент. Об этом сообщил известный украинский волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что из оборонного ведомства США героям АТО передали несколько пачек сигар в качестве подарка к Рождеству. Такое случается уже далеко не в первый раз.

Это подарок с намеком, уверяет Мысягин. “За время войны уже подмечено - сигары к наступлению”, - поделился волонтер.