Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса

12.12.2017 15:16

Прифронтовая или серая зона, как ее называют, за годы ведения военного конфликта получала помощь в большинстве случаев от международных организаций или волонтеров. Но реже всего — от конфликтующих сторон.

По сути жители серой зоны оказались между двух огней, забытые и брошенные со своими проблемами. Например, не редко без электричества и газа из-за частых обстрелов пытаются выжить в поселке Зайцево. Без воды выживал поселок Бахмутка Артемовского района.

О том, что жители прифронтовой зоны, которая находится в Донецкой и Луганской областях нуждаются в усиленной социальной защите, украинская власть говорит открыто. Более того, об этом говорится в Законе №1838-19, который приняли в конце октября этого года.

Одно из направлений такой защиты — это условия для обучения. В 2017 году Кабинет Министров Украины внес и изменения в ряд законов, чтобы усилить социальную защиту для детей из прифронтовых зон. Согласно правкам в законах дети из серых зон могут рассчитывать на:

— полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

— социальные стипендии;

— бесплатные учебники;

— льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

— бесплатный доступ к сети Интернет, базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

— бесплатное проживание в общежитии.

Также, согласно принятым нормам, граждане Украины, которые проживают на неподконтрольной украинским властям территории и на линии соприкосновения, могут получить образование или продолжить его получение на территории других регионов Украины за счет средств государственного бюджета.

А те граждане, которые получили образование после февраля 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории или в прифронтовой зоне, имеют право на получение квалификации, но при этом им нужно сдать аттестацию в учебном заведении на подконтрольной территории.

Понятие прифронтовая зона или серая, как ее чаще называют, существует уже более трех лет, но закон об усилении мер социальной защиты гражданам, которые проживают на линии соприкосновения и неподконтрольной территории, приняли только в этом году. Почему так долго тянули с его принятием? Неужели в Кабинете Министров не знали о потребностях прифронтовых зон или думали, что все жители выехали на подконтрольные украинскому правительству территории?

Понятно, что жизнь в серой зоне не станет «ярче» от принятия таких норм и законов, но они хотя бы частично упростят условия жизни для ее жителей. По крайней мере, если они будут приниматься вовремя, а не залеживаться в папке «на рассмотрении». И в первую очередь — если они не останутся намерениями на бумаге, а будут реально выполняться.

Источник Восстановление Донбасса