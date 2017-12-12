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Мариупольский «Азовмаш» и «Торговый флот Донбасса» выставят на продажу
12.12.2017 18:22
Перечень Фонда госимущества состоит почти из ста предприятий, государственная доля которых подлежит приватизации. В число активов, которые государство планирует продать в 2018 году, вошли мариупольские «Азовмаш» и «Торговый флот Донбасса», передает zi.dn.ua.
О том, что Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, сообщил руководитель ФГИ Виталий Трубаров. Также известна государственная доля, подлежащая приватизации: 25,1% ООО «Торговый флот Донбасса» и 50% ПАО «Азовмаш.
Фонд государственного имущества запланировал выполнение плана по поступлению от приватизации в размере 22,5 миллиардов гривен. Трубаров отметил, что по некоторым предприятиям уже идет подготовка.
Теги: Донбасс, Мариуполь, продажа, приватизация, флот, Азовмаш, Фонд государственного имущества
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