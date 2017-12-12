Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"

12.12.2017 17:03

"Главу" непризнанной квазиреспублики обличают во лжи такие же "идейные новороссы", как и он сам. Предводитель фейкового государства "ДНР" Александр Захарченко врал жителям подконтрольных территорий о том, что в Донецке начали собирать автобусы. Об этом пишет харьковский сепаратист Константин Долгов, сбежавший в свое время в Донецк, но позже изгнанный оттуда своими же "единомышленниками", сообщает "Диалог.UA".

На самом деле в молодую "республику" просто пригоняют в готовом виде российские ПАЗы.

"Помните новость? Мол, в ДНР начали собирать автобусы. Захарченко еще за рулем проехался, тестил. Вот они. Едут из России в Донецк, "собираться". Спасибо за фото неравнодушному члену Совмина ДНР", - написал Долгов на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Исходя из полученной информации, Захарченко нагло врет, что автобусы якобы собираются в "ДНР". Дезинформирует людей, чтобы хоть как-то показать, что при его правлении это недогосударство на что-то способно.

Оказалось, что "глава республики" не в состоянии даже красиво и незаметно соврать.

Также Захарченко не в состоянии обзавестись надежными единомышленниками, поскольку, согласно информации Долгова, его сдал с потрохами член подконтрольного ему же "совмина".