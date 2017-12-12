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Обмен пленными на Донбассе: стало известно новое предложение боевиков

12.12.2017 17:41
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Обмен пленными на Донбассе: стало известно новое предложение боевиков

Боевики "ДНР" и "ЛНР" готовы обменять только 74 украинских пленных из 94, которых просит выдать Киев. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады, лидер политической силы "Альтернатива" Егор Фирсов, передает apostrophe.ua.

"Обмениваться изначально договаривались по формуле "всех на всех". Но в процессе переговоров возникли сложности, наша сторона просит выдать 94 человека, а сторона ЛДНР готовы отдать только 74. Причем их позиция по этим 20 людям остается непонятной", - отметил Фирсов.

Он подчеркнул, что боевики "ДНР" отказываются обменивать пленного украинского журналиста и блогера Станислава Асеева (Васина).

"Наши неофициальные переговоры результата не принесли. Хочется верить, что у представителей Украины, которые ведут переговоры, хватит сил и настойчивости, чтобы Стас, как и еще 19 пленных, все же были освобождены и вернулись домой", - подытожил Егор Фирсов.



Теги: Донбасс, Киев, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, боевики, обмен пленными
 
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