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"Они просто бежали без единого выстрела, сдав ряд важнейших населенных пунктов...", - российский экс-главарь "ДНР" рассказал, как боевики бежали от ВСУ на Донбассе

12.12.2017 11:41
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"Они просто бежали без единого выстрела, сдав ряд важнейших населенных пунктов...", - российский экс-главарь "ДНР" рассказал, как боевики бежали от ВСУ на Донбассе

Летом 2014 года сразу после прихода к власти нового Главнокомандующего украинской армией и президента Петра Порошенко боевики "Л/ДНР" бросили позиции на фронте и в панике пустились в бегство. Об этом в интервью российским СМИ сообщил бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин, рассказав о масштабном отступлении боевиков в течение всего июля, передает dialog.ua.

Гиркин сообщил, что так называемые российские казаки "атамана" Козицына просто бежали с фронта, отдавая под контроль ВСУ важнейшие населенные пункты Донбасса. Он отметил, что летом 2014 года сопротивляться подразделениям сил АТО боевики могли лишь там, где им удавалось сконцентрировать хотя бы две роты солдат, получивших хотя бы мало-мальский боевой опыт. Гиркин заявил, что свежие формирования неопытных наемников терпели поражение и разбегались.



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, Порошенко, Стрелков
 
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