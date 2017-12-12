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Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
После вызволения двух сел на Светлодарской дуге подразделения ВСУ взяли под контроль ключевой плацдарм для освобождение Горловки по дороге, которая ведет в тыл подразделений "ДНР" в самый центр города. Об этом на странице в соцсети сообщил бывший глава горловских боевиков Игорь Безлер, передает dialog.ua.
Он отметил, что распространяемые пропагандистами сообщения о "Гладосовском котле" для ВСУ являются фейкам "идиотов ДНР". Безлер пишет, что сведения Басурина и местных СМИ о малой важности освобожденных сел для фронта не соответствуют действительности: ВСУ взяли под контроль важные высоты, которые открывают путь к наступлению на Горловку.
Кроме того, Безлер отметил, что занятый силами АТО плацдарм после освобождения Доломитного позволит зайти фактический в тыл боевикам по ключевой дороге прямо в самый центр города.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, наступление
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