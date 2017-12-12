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“Российские оккупационные войска прибегают к грязным технологиям”, - штаб АТО в гневе из-за очередной провокации врага у Авдеевки
Российские гибридные войска цинично обстреляли подконтрольные им территории в районе Авдеевки, дабы обвинить в случившемся силы АТО. Инцидент прокомментировали в пресс-службе штаба Антитеррористической операции, передает "Диалог.UA".
В штабе заверили, про провокацию совершил 11-й отдельный мотострелковый полк 1-го армейского корпуса, подконтрольного ВС РФ. "Ихтамнеты" нанесли удар с тяжелого вооружения, дабы дискредитировать украинских воинов перед местным населением и международным сообществом.
“Подобные гнусные случаи неоднократно ранее фиксировались при обстрелах боевиками Донецкой фильтровальной станции, Коксохимического завода, ЛЭП, умышленного повреждения генераторов и т.п.”, - подчеркнули в штабе. Они обратили внимание, что происходят провокации в основном перед важными международными встречами и переговорами.
Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление
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