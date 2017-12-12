Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

“Российские оккупационные войска прибегают к грязным технологиям”, - штаб АТО в гневе из-за очередной провокации врага у Авдеевки

12.12.2017 07:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
“Российские оккупационные войска прибегают к грязным технологиям”, - штаб АТО в гневе из-за очередной провокации врага у Авдеевки

Российские гибридные войска цинично обстреляли подконтрольные им территории в районе Авдеевки, дабы обвинить в случившемся силы АТО. Инцидент прокомментировали в пресс-службе штаба Антитеррористической операции, передает "Диалог.UA".

В штабе заверили, про провокацию совершил 11-й отдельный мотострелковый полк 1-го армейского корпуса, подконтрольного ВС РФ. "Ихтамнеты" нанесли удар с тяжелого вооружения, дабы дискредитировать украинских воинов перед местным населением и международным сообществом.

“Подобные гнусные случаи неоднократно ранее фиксировались при обстрелах боевиками Донецкой фильтровальной станции, Коксохимического завода, ЛЭП, умышленного повреждения генераторов и т.п.”, - подчеркнули в штабе. Они обратили внимание, что происходят провокации в основном перед важными международными встречами и переговорами.



Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх