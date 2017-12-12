В "ДНР" 32 ребенка попали с отравлением в реанимацию

12.12.2017 09:13

По словам блогера Алексея Чибисова, все случаи связаны между собой — дети лакомились грецкими орехами, передают fakty.ua.

«Все дело в том, что летом из России боевикам привозили боеприпасы с каким-то порошком внутри (они сами не смогли идентифицировать, что это). Во время цветения после применения этого химоружия орехи впитали в себя отраву и стали токсичными. Как следствие — отравилась детвора.

В лучшем случае малыши испытывают недомогание. В худшем — реанимация с отеком легких. В данный момент медики борются за жизнь 32 детей. Состояние других оценивают как средней тяжести и удовлетворительное», — написал блогер Алексей Чибисов в «Фейсбуке».