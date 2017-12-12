- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса16:51
- В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России16:44
- Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео15:37
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- ООН: з початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей15:11
- Облава? Боевики совершают странные действия под Донецком14:56
- В Константиновку прибыл первый поезд из Ивано-Франковска14:30
В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России
Жители оккупированной боевиками Горловки сообщают о появлении в городе вооруженных казаков из России.
В Горловке замечены подозрительные военнослужащие, похожие на кубанских казаков. Об этом на своем ФБ написал журналист Никита Синицин, ссылаясь на собственные источники в оккупированном городе. Поведение так называемых военных отличается от здешних боевиков. Патрули вооружены автоматами, чего ранее старались избегать.
«Видел на днях - идут по Победе (проспект Победы в Горловке, центральная улица), ржут, как кони, а один из них весело так автоматом размахивает, типа что-то рассказывает. Еще двое автоматы несли в таком положении, будто сейчас из них стрелять будут. По правилам патруля, автомат должен быть либо за спиной, либо сбоку, ствол в землю или вниз, а не в пешехода напротив», - рассказал журналисту очевидец.
По словам источника, на камуфляже имеются повязки красно-черного цвета, а на головах военных шапки-кубанки.
«После занятия сел Гладосово и Первомайское открывается возможность для удара по поселку Гольмовский, - отметил журналист. - Судя по всему, имея ввиду такую возможность «командование» самопровозглашенной «ДНР» и пытается насытить участок фронта резервами, даже такими сомнительными какими себя показали в 2014-2015 годах всяческие «казачьи» формирования».
Отметим, ранее жители Горловки сообщали о появлении российских срочников на территории города.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, Горловка, патруль, оккупация, казаки
- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса16:51
- В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России16:44
- Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео15:37
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- ООН: з початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей15:11
- Облава? Боевики совершают странные действия под Донецком14:56
- В Константиновку прибыл первый поезд из Ивано-Франковска14:30
- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Как взрыв на австрийском трубопроводе может отразиться на Украине17:14
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса16:51
- В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России16:44
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Языковой скандал: Венгрия выдвинула Украине ультиматум из трех новых условий15:52
- Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео15:37
- Песков: «Мы с волнением наблюдаем за эволюцией заявлений Саакашвили»15:20
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР В МАРИУПОЛЕ? 07:11
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители06:56
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака06:38
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье19:30
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Названо эффективное "домашнее" средство для очистки сосудов14:20
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса