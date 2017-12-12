В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России

12.12.2017 16:44

Жители оккупированной боевиками Горловки сообщают о появлении в городе вооруженных казаков из России.

В Горловке замечены подозрительные военнослужащие, похожие на кубанских казаков. Об этом на своем ФБ написал журналист Никита Синицин, ссылаясь на собственные источники в оккупированном городе. Поведение так называемых военных отличается от здешних боевиков. Патрули вооружены автоматами, чего ранее старались избегать.

«Видел на днях - идут по Победе (проспект Победы в Горловке, центральная улица), ржут, как кони, а один из них весело так автоматом размахивает, типа что-то рассказывает. Еще двое автоматы несли в таком положении, будто сейчас из них стрелять будут. По правилам патруля, автомат должен быть либо за спиной, либо сбоку, ствол в землю или вниз, а не в пешехода напротив», - рассказал журналисту очевидец.

По словам источника, на камуфляже имеются повязки красно-черного цвета, а на головах военных шапки-кубанки.

«После занятия сел Гладосово и Первомайское открывается возможность для удара по поселку Гольмовский, - отметил журналист. - Судя по всему, имея ввиду такую возможность «командование» самопровозглашенной «ДНР» и пытается насытить участок фронта резервами, даже такими сомнительными какими себя показали в 2014-2015 годах всяческие «казачьи» формирования».

Отметим, ранее жители Горловки сообщали о появлении российских срочников на территории города.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»