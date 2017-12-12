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В Приазовье началось усиление военных действий

12.12.2017 19:39
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В Приазовье началось усиление военных действий

С полуночи до 18:00 12 декабря незаконные вооруженные формирования в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) осуществили 11 прицельных обстрелов украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Почти в каждом случае наши бойцы давали агрессору адекватный ответ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на луганском направлении зафиксированы две вооруженные провокации со стороны НЗФ.
"В частности, боевики из гранатометов обстреливали наши оборонительные укрепления вблизи Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов беспокоили защитников Новозвановки", – говорится в сообщении.
На донецком направлении, по данным штаба, горячее всего было на Приазовье.
"Здесь захватчики вели огонь из 82-мм минометов неподалеку Широкино, а из пехотного вооружения обстреливали украинские опорные пункты вокруг Гнутово. Мощнейшее огневое влияние противник совершил по защитникам Водяного. Сначала оккупанты в этом районе прицельно стреляли из гранатометов различных типов и вооружения БМП, а впоследствии усилили давление и выпустили более десяти снарядов из артиллерии калибра 122-мм", – отмечают в штабе.
На других участках линии соприкосновения боевики из 82-мм минометов и пехотного вооружения вели обстрелы возле шахты Бутовка.
"Вблизи Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого российские наемники нарушали перемирие, периодически обстреливая украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия", – резюмировали в штабе.



Теги: Донбасс, обострение, обстрелы, Приазовье
 
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