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В Украине озвучили прогноз по выводу войск Путина с Донбасса
Президент РФ Владимир Путин собирается начать новую войну на Ближнем Востоке, но добровольно свои войска с Донбасса не выведет. Об этом военный эксперт Олег Жданов написал в колонке на "Апострофе".
Он считает, что Путин сейчас готовится вмешаться в новую войну на Ближнем Востоке. "Весь остальной арабский мир сейчас опять восстанет против государства Израиль. В первую очередь, лидером восстания будет Иран как самая сильная страна. Далее их вероятно поддержат Иордания, Египет. Путин ведь не зря начал турне по Ближнему Востоку – он собирает. Ну и, соответственно, Россия подпишется за свое детище Иран. И это будет не звоночек, а Третья мировая война, которая может начаться с Ближнего Востока", - написал он.
Однако это не значит, отмечает эксперт, что Путин будет готов ради нее покинуть Донбасс.
"Перебросит ли Путин с Донбасса войска на Ближний Восток? Все зависит от нашего желания. Мы можем воспользоваться моментом и решить этот вопрос вплоть до военной операции. Но Россия сама оттуда никогда не уйдет. Либо это будет жесточайшее давление, то есть угроза развала России или что-то аналогичное, либо смена политического руководства РФ. По-другому мы Россию с территории Донбасса никогда в жизни не выдавим. Либо военная операция при хороших обстоятельствах и хорошей подготовке", - написал он.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, Ближний Восток
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