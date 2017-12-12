В Украине озвучили прогноз по выводу войск Путина с Донбасса

12.12.2017 08:35

Президент РФ Владимир Путин собирается начать новую войну на Ближнем Востоке, но добровольно свои войска с Донбасса не выведет. Об этом военный эксперт Олег Жданов написал в колонке на "Апострофе".

Он считает, что Путин сейчас готовится вмешаться в новую войну на Ближнем Востоке. "Весь остальной арабский мир сейчас опять восстанет против государства Израиль. В первую очередь, лидером восстания будет Иран как самая сильная страна. Далее их вероятно поддержат Иордания, Египет. Путин ведь не зря начал турне по Ближнему Востоку – он собирает. Ну и, соответственно, Россия подпишется за свое детище Иран. И это будет не звоночек, а Третья мировая война, которая может начаться с Ближнего Востока", - написал он.

Однако это не значит, отмечает эксперт, что Путин будет готов ради нее покинуть Донбасс.

"Перебросит ли Путин с Донбасса войска на Ближний Восток? Все зависит от нашего желания. Мы можем воспользоваться моментом и решить этот вопрос вплоть до военной операции. Но Россия сама оттуда никогда не уйдет. Либо это будет жесточайшее давление, то есть угроза развала России или что-то аналогичное, либо смена политического руководства РФ. По-другому мы Россию с территории Донбасса никогда в жизни не выдавим. Либо военная операция при хороших обстоятельствах и хорошей подготовке", - написал он.