За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

12.12.2017 08:27

Прошедшие сутки в районе проведения АТО характеризуются на некоторых участках линии соприкосновения, увеличением интенсивности обстрелов из оружия запрещенной минского договоренностям, особенно в вечернее и ночное время, передает 62.ua.

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Луганском направлении с наступлением темного времени суток враг активизировался вблизи населенного пункта Луганское. Здесь, начиная с 21.00 и почти до полуночи, он каждые две минуты вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм по оборонным укреплениям украинских защитников и выпустил в общей сложности почти сто мин.

Также с минометов противник обстреливал защитников Лозового, Крымского и Зайцево. Неподалеку Троицкого и Новоалександровки оккупанты осуществляли прицельные обстрелы украинских опорных пунктов с БМП и пехотного вооружения.

На Донецком направлении вечером из 120-мм минометов захватчики вели огонь вблизи Водяного, а из того же оружия 82-го калибра - рядом с Березовым. У Богдановки российские наемники нарушали перемирие с вооружения БМП и стрелкового оружия.

С целью подавления огневой активности противника, в случаях, когда обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали по врагу прицельный огонь с запрещенной минского соглашениями оружия.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.

Вследствие обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал.