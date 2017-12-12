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За три месяца из-за войны на Донбассе погибли 15 мирных человек

12.12.2017 18:57
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За три месяца из-за войны на Донбассе погибли 15 мирных человек

За период с 16 августа по 15 ноября 2017 г. Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине задокументировала 15 смертей и 72 случая ранения среди гражданского населения в связи с конфликтом.Об этом сообщает Донбасс СОС в Фейсбуке.
В общей сложности за весь период конфликта погибло, по крайней мере, 2 818 гражданских лиц, в том числе и 298 пассажиров, находившихся на борту рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 г. Общее число раненных составляет от 7 до 9 тыс. человек. Такие цифры озвучены в очередном докладе Миссии ООН о ситуации в Украине
«Боевые действия по-настоящему никогда не прекращались, влияя, так или иначе, на повседневную жизнь миллионов в зоне конфликта и в стране в целом. Самое тяжелое бремя легло на плечи тех, кто живет в непосредственной близости от линии соприкосновения. Как сказал моим коллегам один человек, «сейчас еще хуже, чем в 2014 году, потому что мы не можем больше терпеть», – заявила глава Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине Фиона Фрейзер.



Теги: Донбасс, погибли, мирное население
 
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