Донбасский фронт: Ситуация обострилась после ротации

13.12.2017 18:44

Идут работы по устранению последствий удара из РСЗО «Град» по Авдеевке. На переднем крае - воронка и часть «градины».

В зоне боевых действий на Донбассе - обострение. Противник активно использует не только запрещённый «Минском» калибр, но и новую тактику атак. Под «замес» попадают и мирные населённые пункты. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий связывает усиление активности оккупантов с очередной ротацией российских офицеров. «Около 120 офицеров Российской Федерации прибыли на нашу территорию для проведения ротации. Это, как правило, должности командиров бригад, их заместителей, начальников штабов, командиров отдельных батальонов», - отметил Скибицкий. Сегодня по данным военной разведки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины в составе террористических оккупационных войск (их - от 40 до 50 тысяч) находится свыше трёх тысяч кадровых российских военных.

Озвучено число огневых налётов и потерь

Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» (опубликованы 13 декабря), на протяжении последнего недельного периода артиллерийские подразделения «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» (оперативно подчинены 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ) осуществили около 190 огневых налётов из 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм миномётов, 122-мм РСЗО «Град», 122-мм переносных реактивных пусковых установок «Град-П», БМП и танков по позициям ВСУ и мирным населённым пунктам.

«Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населённых пунктов Причепиловка, Трёхизбенка, Новотошковское, Крымское, Врубиевка, Троицкое, Катериновка, Попасная, Новоалександровка, Новозвановка, Травневое, Зайцево, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Опытное, шахта Бутовка, Каменка, Пески, Старогнатовка, Чермалык, Гнутово, Водяное, Широкино», - отмечают в ИС.

В районе Станица Луганская была «обстрельная пауза» 9-10 декабря, пока шёл ремонт моста на неподконтрольной территории (из-за этого КПВВ «Станица Луганская» двое суток не работал). Но уже вечером 10-го, когда ремонт был завершён, оккупанты вновь начали «веселье» у Станицы…

С 5 по 11 декабря подтверждённые потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 16 человек. За тот же период, по данным пресс-центра штаба АТО, мы потеряли пять защитников погибшими (вблизи Авдеевки, Водяного, Каменки и Травневого) и 10 - ранеными и травмированными.

Летят самолёты, идут поезда

«Оккупационное командование принимает меры по дальнейшему развитию боевых возможностей оккупационных войск. Так, российским командованием рассматривается вопрос усиления «1 АК ДНР» за счёт формирования в его составе новой отдельной мотострелковой бригады», - отмечают в ИС.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что мероприятия оперативной и боевой подготовки ВС РФ и оперативной группировки российских оккупационных войск на донецком направлении проводятся по общему плану, одновременно и на едином оперативном фоне.

«В частности, свидетельством указанного является проведение в рамках «недели боевой готовности» собрания со снайперами как подразделений из состава военных округов ВС РФ, так и 1, 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск», - поясняют в ГУР.

Кроме того, российское командование «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» продолжает проводить скрытую перегруппировку, а также передислокацию своих сил. На участке Гольмовский-Троицкое продолжаются работы по оборудованию передовых позиций и установки минно-взрывных заграждений.

Для обеспечения деятельности частей и соединений оккупационных войск в период с 5 по 11 декабря с территорию России было доставлено около 2100 тонн ГСМ (ж/д ст. Ровеньки и Иловайск).

«Противник продолжает активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением БПЛА для нанесения по ним огневых ударов. Особое внимание противник сосредоточил на вскрытии объектов в зоне ответственности оперативно-тактических группировок «Луганск» и «Мариуполь». На протяжении недели было зафиксировано порядка 20 полётов БПЛА, в том числе полёты БПЛА «Орлан-10», которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО», - сообщает «Информсопротивление».

В ежедневных сводках СММ ОБСЕ приводятся постоянные данные о том, что вне установленных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донбасса наблюдаются танки, БМП, самоходные гаубицы, зенитные установки и даже РСЗО «Град».

У диверсантов - новая тактика

По всей линии соприкосновения фиксируется активизация деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) оккупантов. В районе Луганского и Авдеевки доходит до боестолкновений.

«Прошедшая недавно ротация подразделений спецназа ГРУ ГШ РФ на Донбассе имеет последствием реализацию нескольких новых тактических приёмов со стороны ДРГ противника. В частности, российские диверсанты перешли к тактике уничтожения передовых опорных пунктов ВСУ с помощью массированного применения реактивных пехотных огнемётов «Шмель», использования минирования (особенно с тыловых направлений), и устройства «внезапных обстрелов» с ближних и средних дистанций из нейтральной зоны. Отмечены сразу на нескольких участках попытки вскрытия режима и порядка организации украинскими войсками несения боевого охранения, мест и распорядка ведения наблюдения, выявление режима использования дежурных огневых средств», - сообщает группа «Информационное Сопротивление».

Украинские военнослужащие, которые сражаются в районе Авдеевки, подтверждают, что недавно на вражеские позиции заехали кадровые военные из России. В репортаже «5 канала» десантники отмечают, что оккупанты то и дело нагло палят из танков и кроют из артиллерии. Украинские военные отвечают в пределах Минских соглашений, быстро успокаивая противника.

«Снайперы их приезжают, крупнокалиберные винтовки 12,7 мм. Они запрашивают перемирие, потом начинают работать снайперы. И сразу же кладут мины. Когда работает кадровый военный - его слышно, он знает свою работу. Сейчас очень слышно», - отмечает один из бойцов, Валерий.

Досталось Авдеевке и Луганскому

Понедельник традиционно - день тяжёлый. Но он стал особенно тяжким для Авдеевки и Луганского (район Светлодарской дуги), которые 11 декабря в очередной раз стали жертвами вражеских обстрелов.

Прифронтовую Авдеевку боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» в день-деньской (около 14:00), выпустив три реактивных снаряда. Под огнём оказались район прокладки нового газопровода и участок вблизи высоковольтной линии электропередач. Город на некоторое время остался без света. Кроме того, по информации полиции, снаряды упали по ул. Индустриальная, примерно в 200 метрах от коксохимического завода.

Гендиректор АКХЗ Муса Магомедов сообщил, что в результате обстрела была перебита линия электропередачи Очеретино-Авдеевка и контактные сети железной дороги. На месте обстрела велись совместные восстановительные работы представителями завода и железнодорожниками.

Губернатор Донетчины Павел Жебривский отметил: «Адептов «русского мира», которые пытаются запугать людей и помешать нам наладить мирную жизнь в Авдеевке, уверяю: ваши действия - циничные и жестокие, но бесполезны. Несмотря на ваши попытки Авдеевка будет с газом, светом и водой. На рашистские обстрелы и провокации у нас ответ один - упрямая слаженная работа всех служб».

В ночь на 13-е оккупанты обстреляли жилой квартал Авдеевки: были выбиты окна и пробита крыша в частном доме на улице Нахимова, 6. А во время обстрела Донецкой фильтровальной станции пуля калибром 12 мм попала в диспетчерскую, где в это время находилась сотрудница станции. Женщина не пострадала.

По данным штаба, как правило, агрессор активизирует такие провокации накануне плановых визитов представителей ОБСЕ, Красного креста и СМИ для дальнейшей дискредитации Украины в глазах международного сообщества и безосновательного обвинения в нарушении Минских соглашений.

«Мирных» жертв стало меньше

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отмечает снижение количества жертв среди мирного населения на Донбассе, однако отмечает, что за весь период конфликта погибло 2,5 тысяч гражданских. Об этом говорится в 20-м докладе ООН по ситуации с правами человека в Украине, презентованном в Киеве 12 декабря.

«В период с 16 августа 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека задокументировало 87 жертв вооружённого конфликта среди гражданского населения на Востоке Украины (15 погибших и 72 раненных)», - говорится в докладе. Отмечается, что число жертв уменьшилось на 48% по сравнению с предыдущим отчётным периодом (16 мая - 15 августа 2017 года).

Среди основных причин жертв среди гражданского населения - мины, неразорванные снаряды, мины-ловушки и самодельные взрывные устройства, которые стали причиной 59,8% от общего числа смертей и ранений.

При этом за весь период конфликта (с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года) было убито как минимум 2 523 гражданских, из них 1 399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а, кроме того, 149 человек, пол которых неизвестен.

Всего из-за конфликта в регионе ранения получили 7-9 тысяч гражданских лиц.

Андрей ПИТОНОВ.