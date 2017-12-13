Из городка под Донецком боевики эвакуируют людей, - журналист

13.12.2017 11:08

В Моспино (небольшой город под Донецком) боевики распространяют информацию о возможном наступлении ВСУ, в связи с чем проводится эвакуация населения.

Об этом на своей странице в Facebook журналист и блогер Денис Казанский.

“Уже два дня тревожная информация приходит из Моспино (маленький городок под Донецком). Вчера там началась облава. Все выезды из города были перекрыты, из-за чего многие жители Моспино не смогли попасть на работу в Донецк. Боевики ходили по квартирам, стучали во все двери, проверяли документы, заставляли людей показывать телефоны, у некоторых проводили обыски. Передвижение по городу разрешалось только с паспортами. По официальным данным, проводилась проверка документов, а также искали незаконно захваченное имущество и оружие”, - пишет журналист.

По инсайдерской информации, из Моспино вывозят людей. Жителям нескольких домов объявили что идет эвакуация в связи с возможным наступлением ВСУ.

“Не знаю, насколько это масштабно, но есть вот такая инфа. Честно говоря, выглядит очень странно, потому что раньше ДНРовцы никого из зон обстрелов не эвакуировали. Люди в Донецке и Горловке четвертый год живут под перекрестным огнем, и никого это не волнует”, - отмечает Казанский и добавляет, что про облаву в Моспино также массово писали жители города в местной группе в ВК.

“Было много панических сообщений, после чего группу вообще закрыли. Что там сейчас - пока не ясно”, - добавляет Казанский.

Он также выдвинул ряд предположений этим событиям:

- боевики сами готовят наступление на этом направлении

- через Иловайск и Моспино собирается пройти большая военная колонна из РФ, при этом техника и солдаты будут размещены в Моспино

- идет перепись пустующего жилья, куда собираются заселить боевиков ДНР, подобные облавы грядут и в других городах

“Сами понимаете, что объективной информации мало, есть только слухи и сообщения от местных жителей, которые нужно проверять, поэтому относиться к такой информации нужно осторожно. Факт только в том, что в Моспино действительно идет нездоровое движение. Разведчикам и военным стоит обратить внимание на происходящее. Местным жителям приготовиться к любым вариантам развития событий. Жителям других городов, захваченных ДНР, также не стоит расслабляться. Подобная облава может произойти в любой момент. Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах”, - резюмировал журналист.

Источник: https://www.0629.com.ua