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На Донетчине стреляли в главу горсовета
Житель г. Белозерское Добропольского горсовета Донецкой области выстрелил главе городского совета Белозерского под ноги. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области, передает Корреспондент.
Отмечается, что в Добропольское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает голове Белозерского городского совета.
"Предварительно установлено, что возле здания горсовета 61-летний местный житель осуществил выстрел из огнестрельного оружия под ноги мэру города. Правонарушитель задержан, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5", – говорится в сообщении.
Обстоятельства события устанавливаются, после чего действиям нападающего будет предоставлена правовая квалификация.
О том, пострадал ли глава горсовета, не сообщается.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, стрельба, горсовет
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