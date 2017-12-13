На Донетчине стреляли в главу горсовета

13.12.2017 19:00

Житель г. Белозерское Добропольского горсовета Донецкой области выстрелил главе городского совета Белозерского под ноги. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области, передает Корреспондент.

Отмечается, что в Добропольское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает голове Белозерского городского совета.

"Предварительно установлено, что возле здания горсовета 61-летний местный житель осуществил выстрел из огнестрельного оружия под ноги мэру города. Правонарушитель задержан, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5", – говорится в сообщении.

Обстоятельства события устанавливаются, после чего действиям нападающего будет предоставлена правовая квалификация.

О том, пострадал ли глава горсовета, не сообщается.

Источник: https://from-ua.com