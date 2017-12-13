Обострение на передовой Приазовья, применена тяжёлая артиллерия

13.12.2017 10:38

Активность формирований «ДНР» сместилась на Приморское направление, передаёт MRPL.CITY.

По информации украинских военных, в первой половине дня обстрелы начались в районе Широкино. Огонь по позициям ВСУ велся из 82 мм минометов. Затем из пехотного вооружения был произведён обстрел у Гнутово.

На окраинах Водяного был открыт прицельный огонь из гранатометов различных типов и вооружения БМП. Позже к обстрелу присоединилась тяжёлая артиллерия. Было произведено более десяти залпов из САУ 122 мм. Орудия также били по позициям между Водяным и Талаковкой.

Вечером огонь из 120 мм минометов велся у Павлополя, Водяного и Опросного. У Новотроицкого произведены обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 24 обстрела.