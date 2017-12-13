Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Гнутово» неприятно удивил

13.12.2017 15:45

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд по данным Госпогранслужба находилось такое количество транспортных средств, сообщает «ДонПресс»:

КПВВ «Майорское» — 50/90;

КПВВ «Марьинка» — 40/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 50/60;

КПВВ «Гнутово» — 170/300.

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.

В общем вчера в КПВВ было оформлено 39000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9500 человек и 1035 транспортных средств;

«Марьинка» — 9305 человек и 1605 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7185 человек и 1170 транспортных средств;

«Гнутово» — 4380 человек и 925 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8630 человек.