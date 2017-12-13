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В Мариуполе кто-то “потерял” бутылку с 2 кг ртути
На улице Сорочинской мариупольцы обнаружили бутылку с неизвестным веществом. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что это 2 кг ртути.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
“12 декабря в 13:40 на телефон Службы спасения «101» поступила информация о том, что по ул. Сорочинская обнаружен сосуд с неизвестным веществом, похожим на соединения ртути”, - говорится в сообщении.
По указанному адресу немедленно выехало аварийно-спасательное отделение 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
По прибытии к месту происшествия спасатели обследовали территорию и забрали сосуд с соединениями ртути и отвезли его на склад для дальнейшей утилизации установленным способом.
От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Спасатели напоминают населению, что пары ртути и ее соединения очень ядовиты! Если вы обнаружили или увидели шарики ртути, немедленно сообщите об этом Службу спасения по телефону «101»
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ртуть
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- В колониях неподконтрольного Донбасса происходят страшные вещи, – правозащитники19:24
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