В Мариуполе кто-то “потерял” бутылку с 2 кг ртути

13.12.2017 15:33

На улице Сорочинской мариупольцы обнаружили бутылку с неизвестным веществом. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что это 2 кг ртути.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

“12 декабря в 13:40 на телефон Службы спасения «101» поступила информация о том, что по ул. Сорочинская обнаружен сосуд с неизвестным веществом, похожим на соединения ртути”, - говорится в сообщении.

По указанному адресу немедленно выехало аварийно-спасательное отделение 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

По прибытии к месту происшествия спасатели обследовали территорию и забрали сосуд с соединениями ртути и отвезли его на склад для дальнейшей утилизации установленным способом.

От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Спасатели напоминают населению, что пары ртути и ее соединения очень ядовиты! Если вы обнаружили или увидели шарики ртути, немедленно сообщите об этом Службу спасения по телефону «101»

Источник: https://www.0629.com.ua