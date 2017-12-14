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Что мешает работе мариупольского аэропорта?
14.12.2017 09:15
Год назад городской голова Вадим Бойченко сообщил мариупольцам, что аэропорт готов к работе. Взлетно-посадочная полоса полностью восстановлена, передает 0629.
Есть еще вопросы по терминалу, но, в принципе, аэропорт уже может принимать рейсы.
Он подчеркнул, что единственное, что сегодня мешает запуску аэропорта, — это отсутствие разрешения на полеты. Небо над Донецкой областью по-прежнему закрыто.
Однако частные авиарейсы уже могут совершаться. Аэропорт может принимать их.
Напомним, Международная организация гражданской авиации ИКАО закрыла небо над Донецкой областью после того, как российские военные сбили из установки «Бук» пассажирский боинг МН-17 в небе над оккупированной частью региона.
Теги: Донбасс, аэропорт, Донецкая область, Мариуполь, разрешение, авиакатастрофа
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