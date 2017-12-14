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Есть погибший: в штабе озвучили данные о потерях ВСУ за сутки в зоне АТО
14.12.2017 08:06
Один боец Вооруженных сил Украины погиб и один был ранен в ходе вражеских обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Об этом 14 декабря сообщает пресс-центр штаба АТО, передает apostrophe.ua.
Всего за сутки было зафиксировано 30 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. На луганском направлении из гранатометов были обстреляны позиции защитников в Станице Луганской.
На донецком направлении боевики обстреляли окраины Авдеевки с использованием 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. В этом же районе работал снайпер боевиков.
Изпехотного вооружения обстреляны позиции сил АТО в районе Каменки, Песков и шахты Бутовка, со стрелкового оружия – в районе Гранитного.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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