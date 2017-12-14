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"И не дай бог у тебя найдут паспорт со львовской пропиской, ты "шпион", и подвал тебе обеспечен", - блогер рассказал, как террористы зарабатывают на местном населении после того, как РФ "кинула" "республики"
Боевики "ДНР" с 15 декабря по 9 января решили в оккупированном Донецке и Макеевке ввести усиленный режим патрулирования, что создаст еще больше проблем жителям ОРДО. Блогер Фашик Донецкий в своем блоге на "Обозревателе" сообщает, что террористы могут остановит любого идущего к ним навстречу человека, не важно, мужчина это или женщина, передает "Диалог.UA".
А дальше, как в рулетке, кому как повезет. Одни могут отделаться просто проверкой документов и спокойно пойти дальше, а остальные – отправиться на "подвал". "Для тех, кто не в курсе, что означает усиленный режим патрулирования на улицах, объясняю: идешь ты по улице, тебя останавливают проверить документы. Кто останавливает? Та "бычара" или бестолочь, которая до войны просила мелочь на "пивас" с утра. Но сейчас оно в камуфляже, оно бог. А ты никто и зовут тебя никак, прав у тебя нет, ты скот, которого можно пытать и убить без причины", – пишет блогер.
А если вдруг человек в момент остановки его патрулем орков не имеет при себе документов, или же не дай бог в его паспорте окажется львовская прописка, то потеря здоровья и статус "шпиона" ему гарантированы. По словам блогера, ситуация с усилением проверки документов имеет две стороны. Первый момент: чем больше местного населения в страхе боится боевиков, тем меньше будет думать о маленькой зарплате, разрушенных шахтах, московских ценах на еду и пр.
Второй момент – банальное желание террористов поживиться деньгами. Террорист-полицай схватил ни за что человека на улице, потом его вдруг обвинили в "шпионаже", а потом начинается ожидание выкупа от родных задержанного, которые в большинстве случаев готовы квартиры продать и отдать последнее, чтобы спасти своего родственника. Фашик Донецкий отмечает, что в ОРДО работает "русско-фашистская рулетка".
На территории "ДНР" в последнее время сильно понижена зарплата бюджетникам, в текущем декабре местное работающее население получило на 1000 рублей меньше, поговаривают, что в январе зарплаты также урежут на эту сумму. Кремль начинает серьезно перекрывать финансирование ОРДЛО и стравливать оккупантов с гражданскими.
"Задумка у РФ простая: если алкоголикам дать автоматы, то зарабатывать они будут не у прилавка, а с автоматом только. При уменьшении финансирования недоразумения из трех букв, количество "шпийонов" почему-то страшно возрастает, а значит бестолочи в камуфляже щемят гражданских, чтобы заработать", – подчеркивает блогер.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, разведка, шпионаж, патруль, ДНР, ЛНР, боевики
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