И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"

14.12.2017 22:03

О подобных смертях российские власти предпочитают не распространяться. Поэтому зачастую о смерти того или иного российского террориста становится известно спустя длительное время после его гибели.

И то в большинстве случаев благодаря соцсетям и "нечаянно проговорившимся" боевикам, которые в порыве гнева на Кремль и под алкоголем, решаются в каком-то паблике рассказать, как Россия на самом деле "своих не бросает". И в то время, как российский президент Путин рассказывает в Москве о том, что военных из РФ на Донбассе нет, а там воюют "некие военные подразделения, помогающие народу в борьбе за свою независимость", в Алтайский край отправился очередной "груз-200", передает "Диалог.UA".

Имя "защитника Новороссии" – Александр Ненагляднов. Снимки с уничтоженным террористом по кличке "Алей" опубликовал в Twitter украинский блогер Necro Mancer.

"Наче вже й не дитина за роком народження....Ото дивився-дивився раштб, та й поїхало ВОНО з свого мухосранська до нас, в Україну...Ага, від хфашистів боронити "святу русь"...А тут-хєрась,- й зворотньо у мухасранськ, але вже у ящику.", "Пожив в раю - давай в ад", "Алень он, а не Алей", - язвительно прокомментировали подписчики блогера новость о новом уничтоженном в зоне АТО российском боевике.

Как сообщалось ранее, Путин считает, что если "таинственные" военные подразделения, к которым ФР вообще "не имеет отношения", выйдут с оккупированной части Донбасса, то на эти территории придут "укрокаратели" и "вырежут" всех мирных граждан.