Кадр, который вызвал бешенство у оккупантов: маленькой надписью в оккупированном Донецке местные жители показали, как относятся к "большой власти" в "ДНР"

14.12.2017 11:31

На территориях, временно подконтрольных российским боевикам, все чаще можно встретить надписи, которыми местные жители выражают протесты против захватчиков. Такие послания в основном оставляют в местах наибольшей проходимости: на остановках, рынках, подъездах крупных жилмассивов, билбордах и даже на зданиях, занятых боевиками. Очередная надпись недавно появилась снова в оккупированном Донецке, передает "Диалог.UA".

Снимок разместило сообщество "Дебальцево online"‏ на своей странице в Twitter. Патриоты показали, что "ДНР" - это дно без всякого будущего. "ДНР - шакалы Путлера. Оккупированный Донецк", - сказано в подписи.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Донецке и Макеевке решили усилить патрулирование улиц в связи с чем блогер Фашик Донецк разъяснил местным жителям, к чему стоит быть готовыми.

Также сообщалось о том, как российские боевики проклинают войну на Донбассе, из-за которой они стали калеками и нищими.