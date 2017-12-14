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Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
В 2014 году украинские военные дважды запрашивали разрешение на уничтожение колонны военной техники, которая под руководством офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелков) направлялась из Славянска в Донецк, но получили отказ. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал экс-спикер пресс-центра штаба АТО Алексей Дмитрашковский, передает dnews.dn.ua.
«На счет колонны Гиркина, насколько мне известно, над колонной прошла пара СУ-25, запросили разрешение штаба АТО об уничтожении колонны. По предварительным их данным, было известно, что там находится Гиркин. Получили отказ», – говорит он.
По его словам, аналогичный отказ получили и украинские военные, базировавшиеся в Краматорске. «Известно, что из Краматорска полковник Кривонос, который возглавлял оборону аэропорта, также запросил разрешение на уничтожение этой колонны, и также получил запрет от господина Муженко», – добавил Дмитрашковский.
Как сообщалось ранее, офицер контрразведки РФ Игорь Гиркин (Стрелков), под руководством которого в апреле 2014 года был захвачен Славянск (Донецкая обл.), с чего и началась война на Донбассе, сегодня не может вернуться в «ДНР». Он также заявлял, что оружие для начала военных действий на Донбассе в 2014 году было взято в аннексированном до этого Крыму.
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, Славянск, АТО, Стрелков, Гиркин
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