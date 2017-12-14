На восстановление здания горсовета Мариуполя необходимо 108 млн грн

14.12.2017 11:12

Депутаты Мариуполя рассмотрели проект городского бюджета на 2018 год. Как сообщает сайт MRPL.CITY, на будущий год в городе запланировали реализацию нескольких масштабных проектов, передает zi.dn.ua.

Например, проект «Новый муниципалитет» обойдется городу в 166 млн грн. Из них 108,7 млн грн будет потрачено на восстановление административного здания исполкома. Еще 52,4 млн будет стоить строительство Центра административных услуг. Он будет в три раза больше того, который работает в городе на данный момент.

Еще 121 млн грн будет потрачено на восстановление парков Гурова и «Веселки», а также нескольких скверов в Левобережной районе. На реализацию этих проектов большинство средств будет выделяться из бюджета области. Обладминистрация выделит 100 млн грн на реализацию городских проектов.

Также на следующий год город планирует увеличить городской автопарк. Еще собираются отремонтировать два полицейских отделения.