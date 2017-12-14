- Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО09:36
- Что мешает работе мариупольского аэропорта?09:15
- США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса08:43
- В Донецке восстановлены 720 пострадавших от обстрелов частных домов, – «ДНР»08:29
- Есть погибший: в штабе озвучили данные о потерях ВСУ за сутки в зоне АТО08:06
- ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге07:39
- “Третья сила” появилась, наваляла люлей и растворилась в темноте”, - Мысягин поделился “инсайдом” о массированном артиллерийском ударе по позициям террористов на Светлодарской дуге07:12
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист21:20
- На Донетчине стреляли в главу горсовета19:00
- Донбасский фронт: Ситуация обострилась после ротации18:44
Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО
За минувшие сутки зафиксировано 30 нарушений "перемирия" боевиками. В половине случаев силы АТО давали жесткий адекватный ответ. Несмотря на это, ВСУ понесли невосполнимые потери, передает "Диалог.UA".
Стало известно, что один украинский военный героически погиб, еще один боец получил ранения. В вечернее время 13 декабря террористы открыли огонь по силам АТО в Станице Луганской и Луганском. На донецком направлении под огонь орков попали наши расположения на окраинах Авдеевки. Также сообщается, что по силам АТО работал вражеский снайпер.
Боевики применили минометы 82-мм калибра, гранатометы и пулеметы. Также террористы атаковали ВСУ из пехотного вооружения возле Каменки, шахты "Бутовка" и Песок. В районе Приазовья оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по силам АТО возле Гранитного.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
- Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- У террористов на Донбассе новые "200-е" и "300-е" - ряды "ЛНР/ДНР" редеют катастрофически, "армия" боевиков за неделю теряет десятки вояк
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк09:48
- Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО09:36
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого09:30
- Что мешает работе мариупольского аэропорта?09:15
- США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса08:43
- В Донецке восстановлены 720 пострадавших от обстрелов частных домов, – «ДНР»08:29
- Есть погибший: в штабе озвучили данные о потерях ВСУ за сутки в зоне АТО08:06
- ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге07:39
- “Третья сила” появилась, наваляла люлей и растворилась в темноте”, - Мысягин поделился “инсайдом” о массированном артиллерийском ударе по позициям террористов на Светлодарской дуге07:12
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист21:20
- Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО09:36
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого09:30
- Что мешает работе мариупольского аэропорта?09:15
- "Укрзализныця" лишила граждан возможности сдавать купленные билеты с помощью Интернета09:00
- Власти Киева хотят потребовать от Москвы 33 вагона золота за Донбасс08:52
- США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса08:43
- В Донецке восстановлены 720 пострадавших от обстрелов частных домов, – «ДНР»08:29
- Сигареты в Украине подорожают: чего ждать курильщикам08:19
- Есть погибший: в штабе озвучили данные о потерях ВСУ за сутки в зоне АТО08:06
- 3 млн. украинцев имеют пенсии ниже средней07:51
- Как справиться с вечерним перееданием: пять эффективных способов22:05
- Власники собак живуть довше18:15
- Педиатры подсказали, что делать при высокой температуре у ребенка16:30
- Короткое голодание делает нас умнее11:20
- Какие масла использовать для волос? Полезная памятка09:05
- Что нельзя дарить на Новый 2018 год08:20
- Целебная калина: шесть лучших народных средств для здоровья07:50
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!20:43
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?