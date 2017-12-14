Трагедия на Донбассе: стало известно о потерях в силах АТО. ВИДЕО

14.12.2017 09:36

За минувшие сутки зафиксировано 30 нарушений "перемирия" боевиками. В половине случаев силы АТО давали жесткий адекватный ответ. Несмотря на это, ВСУ понесли невосполнимые потери, передает "Диалог.UA".

Стало известно, что один украинский военный героически погиб, еще один боец получил ранения. В вечернее время 13 декабря террористы открыли огонь по силам АТО в Станице Луганской и Луганском. На донецком направлении под огонь орков попали наши расположения на окраинах Авдеевки. Также сообщается, что по силам АТО работал вражеский снайпер.

Боевики применили минометы 82-мм калибра, гранатометы и пулеметы. Также террористы атаковали ВСУ из пехотного вооружения возле Каменки, шахты "Бутовка" и Песок. В районе Приазовья оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по силам АТО возле Гранитного.