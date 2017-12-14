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“Третья сила” появилась, наваляла люлей и растворилась в темноте”, - Мысягин поделился “инсайдом” о массированном артиллерийском ударе по позициям террористов на Светлодарской дуге

14.12.2017 07:12
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“Третья сила” появилась, наваляла люлей и растворилась в темноте”, - Мысягин поделился “инсайдом” о массированном артиллерийском ударе по позициям террористов на Светлодарской дуге

Таинственная “третья сила” снова нанесла удар по российским гибридным войскам, которые начали наглеть на Светлодарской дуге. Подробностями военной кампании поделился известный украинский волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что террористы получили “ответку” после систематических обстрелов позиций сил АТО в данном районе. “Вместе собрались несколько совсем разных подразделений неизвестной "третьей силы". В “движе” участвовали те, кто ходят, наблюдают, корректируют, управляют птичками и тяжелым гусеничным транспортом. Они поделились друг с другом информацией о местах, откуда систематически происходили обстрелы наших позиций, и потом единым фронтом начали выписывать о*****енцам люлей”, - рассказал волонтер, уточнив, что атаки совершались на разных направлениях.

В частности, со слов волонтера, била “третья сила” по позициям террористов в районах Новолуганского, Луганского, Доломитного и Гомольского. Противник понес в результате очень тяжелые потери, есть информация о большом количестве погибших и раненых. "Третья сила" неожиданно появилась, а потом также неожиданно растворилась в темноте. И сейчас тишина, и только на той стороне мертвые с косами вдоль позиций стоят”, - констатировал волонтер.



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, Светлодарская дуга
 
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