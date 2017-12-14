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"Украина и Башкирия далеко друг от друга. Мы только с бурятами вашими знакомы", - украинский журналист Роман Цимбалюк поставил Путина в тупик вопросом о Донбассе
Украинский журналист Роман Цимбалюк, присутствующий на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, не упустил возможности поставить ему вопрос по остановке российской агрессии на Донбассе. Инцидент произошел, когда помощник Путина Дмитрий Песков, приглашая Цимбалюка к микрофону, сказал: "Вот Башкирия и Украина здесь рядом. Давайте вопрос по Украине", - сообщает "Диалог.UA".
В ответ на это Роман Цимбалюк ответил, что Украина и Башкирия географически далеко друг от друга. "Украина и Башкирия, как раз таки, находятся далеко друг от друга. Мы только с бурятами вашими знакомы", - отметил журналист. Далее он напомнил Владимиру Путину о том, что российские войска находятся на территории Донбасса якобы в целях урегулирования вооруженного конфликта, но на самом деле попросту убивают украинских граждан.
Цимбалюк спросил у Путина, не собирается ли он в случае победы на грядущих президентских выборах изменить свою политику в отношении Донбасса. В ответ на это Путин не смог ответить ничего конструктивного и принялся в очередной раз утверждать, что "российской армии на Донбассе нет". При этом он признал, что там есть воинские формирования, которые "способны отбить атаки на Донбасс".
Кроме того, Путин заявил, что против террористов на Донбассе воюет не украинская армия, а "националистические формирования", потому что якобы истинно военные люди "призваны защищать мирное население".
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, армия, выборы президента, ДНР, ЛНР
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