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Украина их вырастила и выучила, а они пошли террористам служить: трое студентов харьковского вуза стали предателями Украины. ВИДЕО
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил о троих студентах Харьковского национального университета гражданской защиты, которые уехали на оккупированные территории Донбасса и пошли на службу в фейковое "МЧС" "ДНР". Об этом журналист написал на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".
"Евгений Овчинников, Александр Волошин, Юлия Крыжановская. До лета 2017-го - курсанты Харьковского национального университета гражданской защиты (в простонародье "Пожарка"). С лета 2017-го - сотрудники "МЧС ДНР". Обратите внимание, как Женя Овчинников рассказывает о себе роспропагандистам: "Учился на временно подконтрольной Украине территории". "На временно подконтрольной", Карл! В Харькове! Это что ж, получается, я тоже учился "на временно подконтрольной"? Ведь моя родная харьковская 36-я школа стоит рядом с "Пожаркой"", - возмутился Цаплиенко. Поле этого журналист обозначил ряд вопросов, которые возникают в свете сложившейся ситуации.
"Первый: принимали ли присягу на верность Украине курсанты "силового" вуза Е. Овчинников, А. Волошин и Ю. Крыжановская? Если да, то они предатели, преступники, чьи действия рассматриваются в контексте ст.111 УК Украины.
Второй: знали ли офицеры, преподаватели и кураторы этих молодых людей о намерениях своих подопечных? Если да, то они соучастники. Если нет, то они не владеют ситуацией в среде курсантов. Непрофессионально, однако. Хотя, если преподы нацелены на воспитание пожарных инспекторов, сшибающих деньги с коммерсов, тогда вопрос снимается.
Третий: а сколько еще таких потенциальных перебежчиков учится в харьковской "Пожарке", в харьковской "Юрке", в институтах МВД, в других "денежно-силовых" вузах Украины? На бюджете, в частности? И сколько раз мы еще услышим из уст косноязычных людей в потешной форме эту идиотскую фразу: учился на временно подконтрольной...?" - резюмировал Цаплиенко.
Теги: Украина, Донбасс, Харьков, МЧС, присяга, ДНР, предатель, террористы
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