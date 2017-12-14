В «ДНР» «ратифицировали договор о дружбе» с Южной Осетией

14.12.2017 13:39

«Народный совет» сегодня, 14 декабря, ратифицировал «договор о дружбе и взаимной помощи между ДНР и Южной Осетией». Об этом рассказала «и. о. министра иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова, передают интернет-ресурсы НКТ и dnews.dn.ua.

«31 октября 2017 года Республика Южная Осетия ратифицировала подписанный ранее Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между нашими государствами.

В этой связи ратификация со стороны ДНР позволит выполнить международные обязательства и соблюсти нормы нашего законодательства», – уверяет Никонорова.

По ее словам, это позволит «осуществлять межведомственное сотрудничество».