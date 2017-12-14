Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» «ратифицировали договор о дружбе» с Южной Осетией

14.12.2017 13:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» «ратифицировали договор о дружбе» с Южной Осетией

«Народный совет» сегодня, 14 декабря, ратифицировал «договор о дружбе и взаимной помощи между ДНР и Южной Осетией». Об этом рассказала «и. о. министра иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова, передают интернет-ресурсы НКТ и dnews.dn.ua.

«31 октября 2017 года Республика Южная Осетия ратифицировала подписанный ранее Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между нашими государствами.

В этой связи ратификация со стороны ДНР позволит выполнить международные обязательства и соблюсти нормы нашего законодательства», – уверяет Никонорова.

По ее словам, это позволит «осуществлять межведомственное сотрудничество».



Теги: Донбасс, Южная Осетия, договор, ратификация, дружба, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх