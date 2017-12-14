В Мариуполе создадут комиссию для проверок предпринимателей - «Мы придем к вам»

14.12.2017 14:39

В Мариуполе предпринимателей будут проверять налоговики, полицейские и члены горсовета. Об этом сегодня на заседании исполнительного комитета городского совета заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает 0629.

Городской голова призвал всех предпринимателей стать активными участниками развития города и наполнителями городского бюджета. Для этого необходимо «перейти на светлую сторону» и работать в правовом поле.

«Сейчас 130 тыс. человек в Мариуполе находится «в тени» Мы не понимаем, где они работают», - сказал мэр.

В связи с этим Бойченко анонсировал создание специальной комиссии, в которой примут участие сотрудники Налоговой полиции, Национальной полиции и члены городского совета. Комиссия будет инспектировать легальность и честность работы предпринимателей, в первую очередь будут искать незарегистрированных сотрудников.

«Мы придем к вам. Я пугаю и не угрожаю. Я просто призываю всех объединиться в стремлении работать на развитие города», - сказал Вадим Бойченко.

Он также отметил, если бизнесмены будут честно платить налоги в бюджет города, то он станет более приемлемым для инвестиций.

Напомним, в ноябре 2016 года Верховная Рада 235 голосами приняла законопроект №3153 от 18 сентября 2015 года "Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", в ходе слушаний которого продлила мораторий на осуществление госорганами значительного количества плановых проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.

В начале декабря 2017-го Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мораторий на проверку государственными органами малого и среднего бизнеса будет продлен на следующий, 2018 год.