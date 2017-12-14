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В судах Мариуполя появятся присяжные
К работе в судах Мариуполя подключатся присяжные заседатели. Проект решения об утверждении списков присяжных представлен постоянным комиссиям горсовета.
«Из-за того, что не выбраны присяжные, большое количество судебных дел просто не могут получить логическое завершение. Это и вопросы усыновления и признания лиц недееспособными, без вести пропавшими», – сообщил директор юридического департамента Максим Пасько.
Депутаты поддержали соответствующее обращение территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Донецкой области, которое отметило важность данного вопроса для надлежащей работы районных судов Мариуполя, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что стать присяжным заседателем может гражданин Украины от 30 до 65 лет, постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция суда. Законом установлены ограничения по роду профессии, гражданин не должен иметь судимость и не должен быть недееспособным.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, присяжные
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