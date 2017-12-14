ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге

14.12.2017 07:39

После осовбождения двух сел на Светлодарской дуге подразделения ВСУ взяли под контроль ключевой плацдарм для освобождение Горловки по дороге, которая ведет в тыл подразделений "ДНР" в самый центр города. Об этом на странице в соцсети сообщил бывший глава горловских боевиков Игорь Безлер, передает ukropnews.

Он отметил, что распространяемые пропагандистами сообщения о "Гладосовском котле" для ВСУ являются фейкам "идиотов ДНР".



Безлер пишет, что сведения Басурина и местных СМИ о малой важности освобожденных сел для фронта не соответствуют действительности: ВСУ взяли под контроль важные высоты, которые открывают путь к наступлению на Горловку. Кроме того, Безлер отметил, что занятый силами АТО плацдарм после освобождения Доломитного позволит зайти фактический в тыл боевикам по ключевой дороге прямо в самый центр города.