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ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге
После осовбождения двух сел на Светлодарской дуге подразделения ВСУ взяли под контроль ключевой плацдарм для освобождение Горловки по дороге, которая ведет в тыл подразделений "ДНР" в самый центр города. Об этом на странице в соцсети сообщил бывший глава горловских боевиков Игорь Безлер, передает ukropnews.
Он отметил, что распространяемые пропагандистами сообщения о "Гладосовском котле" для ВСУ являются фейкам "идиотов ДНР".
Безлер пишет, что сведения Басурина и местных СМИ о малой важности освобожденных сел для фронта не соответствуют действительности: ВСУ взяли под контроль важные высоты, которые открывают путь к наступлению на Горловку. Кроме того, Безлер отметил, что занятый силами АТО плацдарм после освобождения Доломитного позволит зайти фактический в тыл боевикам по ключевой дороге прямо в самый центр города.
Теги: Донбасс, Горловка, освобождение, ДНР, АТО, ВСУ, Светлодарская дуга
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