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Архив - Донецкая область

Бывший боевик "Оплота" сел надолго

16.12.2017 11:31
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Бывший боевик "Оплота" сел надолго

По материалам Службы безопасности Украины в Николаевской области приговорен к лишению свободы экс-боевик террористической организации "ДНР".

Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевщины в сентябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. В Ростове-на-Дону он прошел специальную подготовку в одном из учебных лагерей. Находясь в составе ОПГ "Оплот", злоумышленник принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

В январе 2015-го сотрудники СБУ задержали боевика в Николаеве, куда он прибыл по заданию кураторов для организации деятельности диверсионных групп террористов. Во время обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили фотоснимки и видеозаписи, подтверждающие его противоправную деятельность.

Суд признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.



Теги: Донбасс, суд, боевик, СБУ, ДНР
 
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