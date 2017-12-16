Бывший боевик "Оплота" сел надолго

16.12.2017 11:31

По материалам Службы безопасности Украины в Николаевской области приговорен к лишению свободы экс-боевик террористической организации "ДНР".



Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевщины в сентябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. В Ростове-на-Дону он прошел специальную подготовку в одном из учебных лагерей. Находясь в составе ОПГ "Оплот", злоумышленник принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.



В январе 2015-го сотрудники СБУ задержали боевика в Николаеве, куда он прибыл по заданию кураторов для организации деятельности диверсионных групп террористов. Во время обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили фотоснимки и видеозаписи, подтверждающие его противоправную деятельность.



Суд признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.