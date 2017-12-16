Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасс активно минируют

16.12.2017 16:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс активно минируют

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, возрастает опасность для населения временно оккупированных территорий Донбасса вследствие увеличения российскими инженерными подразделениями площадей минирования местности.

"Так, в течение 13-14 декабря зафиксировано установления военнослужащими т.н. 1 Армейского корпуса (гибридная армия пророссийской группировки "ДНР" - прим. ред.) минно-взрывных заграждений с использованием мин типа МОН-100 и кассетных мин типа КПОМ без составления схем минирования", - отмечает ГУР.

Напомним, что с начала декабря военные саперы ВСУ в районе проведения антитеррористической операции обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, разведка, мины, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх