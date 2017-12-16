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Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео
16.12.2017 19:32
На большой пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин неоднократно врал. Об этом говорится в ролике, размещенном на YouTube-канале "Ложь путинского режима". Ролик выложен 15 декабря и собрал уже около 222 тыс. просмотров.
Авторы видео, для создания которого использованы материалы сайта Insider, проанализировали высказывания российского президента. В числе неправдивых сведений, озвученных Путиным, названо заявление, что "российской армии на территории Донбасса нет".
Отметим, что проведенная Путиным в Центре международной торговли в Москве ежегодная большая пресс-конференция стала одной из самых длительных за время его президентства – 3 часа 50 минут. Журналисты российских и зарубежных СМИ задали хозяину Кремля 54 вопроса.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, президент, Путин, ложь
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