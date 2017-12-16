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Архив - Донецкая область

Из зоны АТО пришли две отличные новости

16.12.2017 06:17
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Из зоны АТО пришли две отличные новости

За прошлые сутки российско-террористические войска совершили всего восемь обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Это – наименьшее количество атак с начала зима.

Вторая отличная новость: по данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеских обстрелов вчера ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Также отмечается, что в половине случаев нарушения режима тишины со стороны противника, украинские воины подавляли огневую активность оккупантов.



Теги: Донбасс, война, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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