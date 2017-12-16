- Огонь охватил многоэтажку в Авдеевке19:21
- Кабмин не выполняет "переселенческих планов"19:12
- Хуг рассказал о трагедии Донбасса и пояснил, как спасти людей19:00
- В Родинском нашли жилье для медиков. И, возможно, для переселенцев18:52
- В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы18:13
- Открытие елок Донетчины: Славянск обновит игрушки18:08
- Жебривский анонсировал испытание нового авдеевского газопровода17:53
- На Донбассе - катастрофические обстрелы и препятствия в воздухе17:45
- "Власти" Докучаевска запретили просвещать местных жителей17:20
- "Зачистка" в Моспино: версия ИС16:58
Кабмин не выполняет "переселенческих планов"
Украинские министерства не выполнили большую часть плана по помощи переселенцам. Об этом правозащитницы Алена Лунева (менеджер по адвокации в Центре информации о правах человека) и Ольга Куришко (юристка Крым-SOS) рассказали в эфире Громадське радіо.
Как сообщила Ольга Куришко, из 33 мероприятий, которые были запланированы в плане по помощи и реинтеграции переселенцев (был принят в 2015-м году на 5 лет) невыполненными остаются 20. "Что касается выполненной части, то можно говорить, что она выполнена частично формально, и если эти мероприятия и выполнены, то они не приближают достижения стратегических целей по улучшению жизни внутренне перемещенных лиц", - отмечает Куришко.
Алена Лунева поясняет, что часть мероприятий была заложена как внесение изменений во временный порядок пересечения линии разграничения. "И эти изменения не были внесены в части, которые касались отмены существующей пропускной системы и необходимости получения предварительного разрешения на пересечение линии разграничения, - отметила она. - Это система админ регистрации рождения и смерти, потому что сейчас все люди, которые хотят получить свидетельства украинского образца, если факт рождения или смерти случился на неподконтрольной территории, должны идти в суд. План предполагал, что будет разработана административная процедура. Также был в плане вопрос поучения пенсионных выплат, было сказано, что нужно возобновить и выплачивать. Было также внесены изменения касательно избирательных прав. То есть эти базовые вещи не выполнены".
Сейчас задача максимум для общественников – разработать документ, которым будут вноситься изменения в план действий до 2020-го года. Возможно, будут добавлены новые мероприятия, изменены старые.
Лунева поясняет: "План этот для Кабмина, его исполнителем, по сути, являются Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и центральные органы исполнительной власти. Но МинВОТа нет как раз в исполнителях. Это - первая наша рекомендация, потому что мы не единожды говорили, что есть профильное министерство, но его не смогли включить в исполнители. МинВОТ не фигурирует в этом плане как исполнитель. Это связано с тем, что когда данный план разрабатывался, этого Министерства еще не было".
Сейчас данный план так или иначе пытаются воплотить Министерство юстиции, Министерство регионального строительства, Министерство образования, Минсоцполитики, Министерство, финансов.
"Было странно, когда уже существовало МинВОТ, на квартальных слушаниях по исполнению планов мероприятий другие министерства отчитывались и говорили о том, что если в мероприятии есть упоминание про Донбасс, оккупированные территории или временно перемещенных лиц, то все эти мероприятия нужно передать на МинВОТ. Получается, что министерства отказываются от своей ответственности, но МинТОТ не решает все вопросы, и есть отдельные направления. Например, Министерства социальной политики всегда будет решать вопросы социального обеспечения", - отмечает Ольга Куришко.
Теги: Украина, Донбасс, Кабмин, переселенцы, ВПЛ
- Переселенцы смогут получать пенсии и соцвыплаты в любом украинском банке
- Атака на ВПЛ: мнимая забота и шокирующая реальность
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Кабмин утвердил порядок создания единого реестра переселенцев
- Тука успокоил переселенцев
- Глава Кабмина Украины: "Мы любим Донбасс"
- Огонь охватил многоэтажку в Авдеевке19:21
- Кабмин не выполняет "переселенческих планов"19:12
- Хуг рассказал о трагедии Донбасса и пояснил, как спасти людей19:00
- В Родинском нашли жилье для медиков. И, возможно, для переселенцев18:52
- В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы18:13
- Открытие елок Донетчины: Славянск обновит игрушки18:08
- Жебривский анонсировал испытание нового авдеевского газопровода17:53
- На Донбассе - катастрофические обстрелы и препятствия в воздухе17:45
- "Власти" Докучаевска запретили просвещать местных жителей17:20
- Луганщине вернули свет17:05
- Огонь охватил многоэтажку в Авдеевке19:21
- Кабмин не выполняет "переселенческих планов"19:12
- Хуг рассказал о трагедии Донбасса и пояснил, как спасти людей19:00
- В Родинском нашли жилье для медиков. И, возможно, для переселенцев18:52
- Президентские выборы в РФ: Собчак готова снять свою кандидатуру18:33
- В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы18:13
- Открытие елок Донетчины: Славянск обновит игрушки18:08
- Жебривский анонсировал испытание нового авдеевского газопровода17:53
- На Донбассе - катастрофические обстрелы и препятствия в воздухе17:45
- "Власти" Докучаевска запретили просвещать местных жителей17:20
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Прогнозы для Донбасса: освобождение, обострение, аннексия или «заморозка»
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома