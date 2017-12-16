Линия разграничения: что творится утром на пунктах пропуска Донетчины

16.12.2017 09:21

По данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 16 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения в Донецкой области, собралось более 500 авто.



Так, у КПВВ "Майорск" на въезд и на выезд собралось 40 и 100 авто соответственно; у КПВВ "Марьинка" - 60/100; у КПВВ "Новотроицкое" - 0/20; у КПВВ "Гнутово" - 50/150.



В настоящее время все пукнты пропуска работают в штатном режиме, отмечает ГПСУ.



Напомним, что КПВВ атакует всё больше народу.