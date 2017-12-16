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Архив - Донецкая область

Линия разграничения: что творится утром на пунктах пропуска Донетчины

16.12.2017 09:21
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Линия разграничения: что творится утром на пунктах пропуска Донетчины

По данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 16 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения в Донецкой области, собралось более 500 авто.

Так, у КПВВ "Майорск" на въезд и на выезд собралось 40 и 100 авто соответственно; у КПВВ "Марьинка" - 60/100; у КПВВ "Новотроицкое" - 0/20; у КПВВ "Гнутово" - 50/150.

В настоящее время все пукнты пропуска работают в штатном режиме, отмечает ГПСУ.

Напомним, что КПВВ атакует всё больше народу.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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