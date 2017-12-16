Мариуполь встревожен залпами

16.12.2017 16:10

В Левобережном районе Мариуполя сегодня отчетливо были слышны залпы орудий. В соцсетях обеспокоенные местные жители предположили, что обстрелу подвергся поселок Виноградное.



Между тем, в пресс-центре сектора "Донецк" успокоили, пояснив, что бойцы ВСУ проводят плановые учения со стрельбами.



"Это учения артиллерийских войск, которые проводятся в Урзуфе", - заявили в пресс-центре.