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Мариуполь встревожен залпами
16.12.2017 16:10
В Левобережном районе Мариуполя сегодня отчетливо были слышны залпы орудий. В соцсетях обеспокоенные местные жители предположили, что обстрелу подвергся поселок Виноградное.
Между тем, в пресс-центре сектора "Донецк" успокоили, пояснив, что бойцы ВСУ проводят плановые учения со стрельбами.
"Это учения артиллерийских войск, которые проводятся в Урзуфе", - заявили в пресс-центре.
Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, ВСУ, залпы
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