Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мариуполь встревожен залпами

16.12.2017 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мариуполь встревожен залпами

В Левобережном районе Мариуполя сегодня отчетливо были слышны залпы орудий. В соцсетях обеспокоенные местные жители предположили, что обстрелу подвергся поселок Виноградное.

Между тем, в пресс-центре сектора "Донецк" успокоили, пояснив, что бойцы ВСУ проводят плановые учения со стрельбами.

"Это учения артиллерийских войск, которые проводятся в Урзуфе", - заявили в пресс-центре.



Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, ВСУ, залпы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх