На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков

16.12.2017 13:38

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что на Донецком направлении за минувшие сутки оккупационная гибридная армия совершила шесть провокаций.



Так, во второй половине дня противник произвел обстрелы опорных пунктов ВСУ вблизи Опытного и Марьинки из 82-мм минометов.



Кроме того, из гранатометов, стрелкового оружия, а также вооружения БМП велись обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки, Водяного, Песок и шахты Бутовка



"В двух случаях украинские защитники жестко останавливали провокации оккупантов огнем из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщил Мотузяник.



Он также порадовал, отметив, что вчерашний день для сил АТО прошел без потерь.

Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь.