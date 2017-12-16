- Жебривский сообщил, когда на КПВВ наведут порядок13:50
- На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков13:38
- Названа глобальная проблема "ДНР"13:30
- СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского13:15
- Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО13:01
- На Донетчине выпустили свергнутого мэра-сепаратиста. Есть вопросы12:49
- Сьогодні в Бахмуті чекають президента12:31
- В районе проведения АТО задержаны участники наркогруппировки. Среди них – полицейские. Была стрельба12:16
- Взрывы накрыли Донетчину: данные СММ ОБСЕ12:02
- Волонтер рассказал, как успокоили боевиков на Светлодарской дуге11:52
На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков
Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что на Донецком направлении за минувшие сутки оккупационная гибридная армия совершила шесть провокаций.
Так, во второй половине дня противник произвел обстрелы опорных пунктов ВСУ вблизи Опытного и Марьинки из 82-мм минометов.
Кроме того, из гранатометов, стрелкового оружия, а также вооружения БМП велись обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки, Водяного, Песок и шахты Бутовка
"В двух случаях украинские защитники жестко останавливали провокации оккупантов огнем из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщил Мотузяник.
Он также порадовал, отметив, что вчерашний день для сил АТО прошел без потерь.
Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы, Донецкое направление
- Боевики нанесли удар по Попасной
- В зоне АТО прекратились обстрелы, пострадавших среди мирного населения нет
- Полковник Федичев: "Не стрелять в ответ - значит породить у бандитов чувство безнаказанности"
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- ГУР: де активізувалися окупанти Донбасу
- С начала суток 24 раза нарушили режим тишины
- Жебривский сообщил, когда на КПВВ наведут порядок13:50
- На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков13:38
- Названа глобальная проблема "ДНР"13:30
- СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского13:15
- Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО13:01
- На Донетчине выпустили свергнутого мэра-сепаратиста. Есть вопросы12:49
- Сьогодні в Бахмуті чекають президента12:31
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали об очередях и взрывах на Луганщине12:24
- В районе проведения АТО задержаны участники наркогруппировки. Среди них – полицейские. Была стрельба12:16
- Взрывы накрыли Донетчину: данные СММ ОБСЕ12:02
- По силам АТО на Луганском направлении выпустили 38 снарядов13:59
- Жебривский сообщил, когда на КПВВ наведут порядок13:50
- На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков13:38
- Названа глобальная проблема "ДНР"13:30
- СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского13:15
- Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО13:01
- На Донетчине выпустили свергнутого мэра-сепаратиста. Есть вопросы12:49
- Сьогодні в Бахмуті чекають президента12:31
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали об очередях и взрывах на Луганщине12:24
- В районе проведения АТО задержаны участники наркогруппировки. Среди них – полицейские. Была стрельба12:16
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Прогнозы для Донбасса: освобождение, обострение, аннексия или «заморозка»
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление