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На Донетчине открыли школу, в которую вложили почти 24 миллиона
Сегодня, 16 декабря, губернатор Донецкой области Павел Жебривский вместе с вице-премьер-министром Украины Геннадием Зубко открыли после реконструкции опорную школу в Ильиновке.
Учебное заведение, расположенное в Константиновском районе, имеет статус украиноязычной школы и рассчитано на 440 учеников. Сейчас здесь учится 351 ученик в 11 классах.
На реконструкцию ушло 23,9 млн грн.- за счет средств местных бюджетов временно оккупированных населенных пунктов Донетчины. Кроме того, из облбюджета выделили 2 млн грн на приобретение оборудования.
По словам Жебриского, это уже шестая опорная школа, открытая в Донецкой области. До конца года откроется еще одна - в Волновахе.
"После зимних каникул еще несколько школ будут готовы принять детей. Всего же на Донетчине планируем создать более трех десятков опорных школ", - отмечает губернатор.
Напомнил, что Жебривский и Зубко побывали сегодня на КПВВ "Майорск", после чего губернатор пообещал, что донбасские пункты пропуска ждет реконструкция.
Теги: Донбасс, школа, губернатор, Жебривский, опорная школа
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