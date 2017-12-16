- Донбасс активно минируют16:46
- Боевики открыли огонь по Травневому. Сорван ремонт, пришлось эвакуировать работников ДТЭК и спасателей16:33
- На Донетчине открыли школу, в которую вложили почти 24 миллиона16:24
- Мариуполь встревожен залпами16:10
- "Окна тишины" помогают Донбассу выживать16:01
- Обстановка в Травневом и Гладосово: последине данные от СММ ОБСЕ15:41
- В Лимане погибла велосипедистка15:18
- Зону АТО в декабре освободили почти от 1000 взрывных опасностей15:13
- Появились подробности смертельного ДТП у Славянска14:58
- Бороться с наркопреступностью на Донетчине будет необычный сертифицированный спец14:27
Обстановка в Травневом и Гладосово: последине данные от СММ ОБСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине наблюдали за ситуацией, в которой находятся гражданские лица, проживающие в Травневом и Гладосово. Напомним, что эти населенные пункты были выведены недавно силами АТО из т.н. "серой зоны".
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 15 декабря), 13 декабря сотрудник Новолуганского сельсовета сообщил наблюдателям о том, что вследствие обстрелов жители Травневого вынуждены ночевать в подвалах своих домов либо вообще уезжать на ночь из поселка. По его словам, энергетическая компания привезла 2 генератора в Травневое, чтобы обеспечить подачу электричества в поселок. Собеседник также отметил, что на этой неделе возобновили движение рейсового автобуса, которым рабочие добираются со свинофермы в Новолуганском в Травневое.
14 декабря сотрудники военно-гражданской администрации в Новолуганском сообщили СММ, что подача электроэнергии в Травневое и близлежащий населенный пункт Гладосово осуществляется двумя генераторами, установленными в поселке. Они также упомянули о том, что несколько дней назад возобновили движение автобуса из Новолуганского в Травневое. По их информации, в Гладосово только в 15 домах проживают люди (преимущественно пожилые, а также 3 детей и 22-летний мужчина с ограниченными возможностями).
Собеседники отметили, что население Травневого и Гладосово на регулярной основе получает гуманитарную помощь от международных организаций.
Теги: Донбасс, наблюдатели, обстрелы, серая зона, Новолуганское, СММ ОБСЕ
- Боевики зовут наблюдателей в обстрелянную Горловку
- Проводив наблюдателей, боевики ударно взялись за обстрелы
- Закрепились на новых позициях: стало известно об успехах сил АТО на Светлодарской дуге
- Донбасская "серая зона": горькая правда от волонтера
- В Донецке запугали наблюдателей ОБСЕ, требуя, чтобы те "вешали" обстрелы на ВСУ
- Донецкая ОВГА и СММ ОБСЕ в Краматорске длоговаривались о возможности восстановления электроснабжения Зайцево и близ лежащих поселков
- Донбасс активно минируют16:46
- Боевики открыли огонь по Травневому. Сорван ремонт, пришлось эвакуировать работников ДТЭК и спасателей16:33
- На Донетчине открыли школу, в которую вложили почти 24 миллиона16:24
- Мариуполь встревожен залпами16:10
- "Окна тишины" помогают Донбассу выживать16:01
- Обстановка в Травневом и Гладосово: последине данные от СММ ОБСЕ15:41
- Пільгова черга на КПВВ "Станиця Луганська": є проблеми15:24
- В Лимане погибла велосипедистка15:18
- Зону АТО в декабре освободили почти от 1000 взрывных опасностей15:13
- Появились подробности смертельного ДТП у Славянска14:58
- Донбасс активно минируют16:46
- Боевики открыли огонь по Травневому. Сорван ремонт, пришлось эвакуировать работников ДТЭК и спасателей16:33
- На Донетчине открыли школу, в которую вложили почти 24 миллиона16:24
- Мариуполь встревожен залпами16:10
- США решили перестроить мир на российские деньги?16:06
- "Окна тишины" помогают Донбассу выживать16:01
- Обстановка в Травневом и Гладосово: последине данные от СММ ОБСЕ15:41
- Пільгова черга на КПВВ "Станиця Луганська": є проблеми15:24
- В Лимане погибла велосипедистка15:18
- Зону АТО в декабре освободили почти от 1000 взрывных опасностей15:13
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Прогнозы для Донбасса: освобождение, обострение, аннексия или «заморозка»
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"