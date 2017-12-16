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Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО
16.12.2017 13:01
За прошедшие сутки, 15 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За сутки в районе проведения Антитеррористической операции в результате боевых действий не погиб и не получил ранение ни один украинский военный", - заявил Мотузяник, подчеркнув, что прошедшие сутки характеризовались существенным уменьшением огневых провокаций со стороны противника.
Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь.
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
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