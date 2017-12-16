Последние новости раздела
- В Горловке замечены подозрительные военные19:41
- Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео19:32
- Огонь охватил многоэтажку в Авдеевке19:21
- Кабмин не выполняет "переселенческих планов"19:12
- Хуг рассказал о трагедии Донбасса и пояснил, как спасти людей19:00
- В Родинском нашли жилье для медиков. И, возможно, для переселенцев18:52
- В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы18:13
- Открытие елок Донетчины: Славянск обновит игрушки18:08
- Жебривский анонсировал испытание нового авдеевского газопровода17:53
- На Донбассе - катастрофические обстрелы и препятствия в воздухе17:45
Огонь охватил многоэтажку в Авдеевке
16.12.2017 19:21
В прифронтовой Авдеевке произошел пожар в жилом многоэтажном доме.
Как пишет avdeevka.city, сообщение о том, что горит двухкомнатная квартира на четвертом этаже 5-этажного жилого дома по ул. Гагарина, 1, поступило местным спасателям 15 декабря в 18:26.
"К месту происшествия выехали 2 автоцистерны и автолестница, а также 12 человек личного состава. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей, пожар был локализован в 18:52, а потушен около семи вечера. Причиной огненного ЧП стало неосторожное обращения с огнем во время курения 63-летнего хозяина дома. Он, к счастью, не пострадал. А вот диван был уничтожен пламенем", - сообщает avdeevka.city.
Теги: Донбасс, Авдеевка, пожар, спасатели
Читайте также:
- В Горловке замечены подозрительные военные19:41
- Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео19:32
- Огонь охватил многоэтажку в Авдеевке19:21
- Кабмин не выполняет "переселенческих планов"19:12
- Хуг рассказал о трагедии Донбасса и пояснил, как спасти людей19:00
- В Родинском нашли жилье для медиков. И, возможно, для переселенцев18:52
- В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы18:13
- Открытие елок Донетчины: Славянск обновит игрушки18:08
- Жебривский анонсировал испытание нового авдеевского газопровода17:53
- На Донбассе - катастрофические обстрелы и препятствия в воздухе17:45
- В Горловке замечены подозрительные военные19:41
- Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео19:32
- Огонь охватил многоэтажку в Авдеевке19:21
- Кабмин не выполняет "переселенческих планов"19:12
- Хуг рассказал о трагедии Донбасса и пояснил, как спасти людей19:00
- В Родинском нашли жилье для медиков. И, возможно, для переселенцев18:52
- Президентские выборы в РФ: Собчак готова снять свою кандидатуру18:33
- В зоне АТО сегодня увеличились обстрелы18:13
- Открытие елок Донетчины: Славянск обновит игрушки18:08
- Жебривский анонсировал испытание нового авдеевского газопровода17:53
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Прогнозы для Донбасса: освобождение, обострение, аннексия или «заморозка»
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома