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Огонь охватил многоэтажку в Авдеевке

16.12.2017 19:21
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Огонь охватил многоэтажку в Авдеевке

В прифронтовой Авдеевке произошел пожар в жилом многоэтажном доме.

Как пишет avdeevka.city, сообщение о том, что горит двухкомнатная квартира на четвертом этаже 5-этажного жилого дома по ул. Гагарина, 1, поступило местным спасателям 15 декабря в 18:26.

"К месту происшествия выехали 2 автоцистерны и автолестница, а также 12 человек личного состава. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей, пожар был локализован в 18:52, а потушен около семи вечера. Причиной огненного ЧП стало неосторожное обращения с огнем во время курения 63-летнего хозяина дома. Он, к счастью, не пострадал. А вот диван был уничтожен пламенем", - сообщает avdeevka.city.



Теги: Донбасс, Авдеевка, пожар, спасатели
 
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