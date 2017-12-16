Открытие елок Донетчины: Славянск обновит игрушки

16.12.2017 18:08

Официальное открытие новогодней елки в Славянке состоится, как и во многих других городах, 19 декабря – в День Святого Николая. Торжество запланировано на 15:00.



"Мы стараемся держать планку наших мероприятий, – отметила в комментарии телеканалу "С плюс" начальник управления культуры Славянского горсовета Марина Олейник. – Будет хорошая аппаратура, будет свет, будет костюмировано и красочно".



Олейник также рассказала, что в этом году были докуплены новогодние игрушки на елку – вместо поврежденных. Гирляндами также украсят деревья на Соборной площади.

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