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По силам АТО на Луганском направлении выпустили 38 снарядов
На Луганском направлении (куда с недавних пор входит и часть Донецкой области) за минувшие сутки, 16 декабря, зафиксировано две огневых провокации со стороны российско-террористических войск.
Как сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, после семи вечера боевики в течение нескольких часов обстреливали позиции ВСУ вблизи Троицкого из 120-мм миномета. За это время оккупанты успели выпустить 38 снарядов.
Также вечером противник обстрелял из автоматических гранатометов и стрелкового оружия опорный пункт сил АТО недалеко от Желтого.
"В обоих случаях украинские подразделения отвечали врагу прицельным огнем из вооружения боевой машины пехоты и станковых гранатометов", - сообщил Мотузяник.
Он также порадовал, отметив, что вчерашний день для сил АТО прошел без потерь.
Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь.
Теги: Донбасс, АТО, миномет, ВСУ, обстрелы, Луганское направление
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