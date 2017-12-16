По силам АТО на Луганском направлении выпустили 38 снарядов

16.12.2017 13:59

На Луганском направлении (куда с недавних пор входит и часть Донецкой области) за минувшие сутки, 16 декабря, зафиксировано две огневых провокации со стороны российско-террористических войск.



Как сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, после семи вечера боевики в течение нескольких часов обстреливали позиции ВСУ вблизи Троицкого из 120-мм миномета. За это время оккупанты успели выпустить 38 снарядов.



Также вечером противник обстрелял из автоматических гранатометов и стрелкового оружия опорный пункт сил АТО недалеко от Желтого.



"В обоих случаях украинские подразделения отвечали врагу прицельным огнем из вооружения боевой машины пехоты и станковых гранатометов", - сообщил Мотузяник.

Он также порадовал, отметив, что вчерашний день для сил АТО прошел без потерь.

Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь.