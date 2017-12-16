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Полицейские Донетины перекрыли межрегиональный канал сбыта метамфетамина
Одновременно проведено около 15 обысков в городах Донецкой области и Днепра. Изъято большое количество банковских карт, мобильных телефонов, несколько видов наркотиков, принадлежности для его приготовления, денежные средства и журналы учета. Мероприятия проводились сотрудниками управления противодействия наркопреступности, следственного управления ГУНП в Донецкой области, представителями областной прокуратуры при содействии оперативной части Торецкой исправительной колонии с привлечением спецназа КОРД (укр. Корпус Оперативно-Раптової Дії, рус. Корпус оперативного внезапного действия).
Документирования преступления продолжалось более полугода. Установлено, что члены наркогруппировки познакомились в местах лишения свободы, большая часть из которых отбывала наказание за незаконный оборот наркотиков. Идея организации преступной схемы принадлежит 37-летнему жителю Днепра. В актив группы входило 5 человек - жители как Донетчины, так и соседней области.
Своеобразное "предприятие" по изготовлению метамфетамина имело свое руководство, "повара", посредников и распространителей. Каждый из них имел свой доход от деятельности. Так, например, днепрянин, который делал раз в 2-3 дня партию наркотика, получал в среднем 50 гривен за 1 грамм готового продукта при ежедневном выходе в 50 граммов. Посредники забирали свои заказы по цене 400 гривен за грамм, а конечный потребитель платил 700 гривен.
Схема была отточенной и тщательно спланированной. Действиями каждого из злоумышленников руководил непосредственно организатор. Обязательным условием функционирования наркотрафика был отказ работать в долг, то есть очередная партия направлялась к получателю только после зачисления или передачи денег.
Полицейские и сотрудники прокуратуры провели необходимые комплекс оперативных и розыскных мероприятий, спланировали и реализовали комбинацию, которая позволила провести одновременно около 15 обысков, а 5 человек членов группы доставить в Мариуполь. Судом им избрана мера пресечения - арест с альтернативой в виде залога в сумме от 106 тыс. до 520 тыс гривен.
Досудебное расследование по уголовным производством, открытым по ч.2 ст.307 "Незаконное производство, изготовление, приобретения, хранения, перевозки, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины, продолжается, сообщает сайт полиции Донетчины.
Теги: Донбасс, наркотики, полиция, Днепр
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